الطقس غدا غائم جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم".

واوضحت ان "الحال العامة، طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، اعتبارا من صباح اليوم الخميس، ترافقها رياح ناشطة وعواصف رعدية متفرقة ويستمر حتى مساء الجمعة مع تراجع في كمية الامطار حيث يتحول الى مستقر مع عودة درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والملموس اعتبارا من يوم السبت على ان تتخطى معدلاتها يوم الأحد".

واشارت الى ان "طقس الخميس، غائم اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها الـ50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية خصوصا في المناطق الشمالية وبيروت مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، على ان تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم. والسبت غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. اما طقس الأحد قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا جنوب البلاد".