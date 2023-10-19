طرابلسي دان "اعتداءات الغوغائيين في عوكر والحمرا": هل تقصدون إشعال الداخل ضدكم

لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​إدغار طرابلسي​، إلى أنّ "الاعتداء على الأملاك الخاصّة في المظاهرات في الماضي، أتى بمردود مضاد قلّب الرّأي العام اللّبناني، فما عاد متعاطفًا وصار سلبيًّا ضدّ المتظاهرين وقضيّتهم".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا في الوقت الّذي ندين الاعتداء على المستشفى المعمداني في ​غزة​، ندين اعتداءات الغوغائيّين في عوكر و​الحمرا​"، متسائلًا: "هل تقصدون إشعال الدّاخل ضدّكم؟".