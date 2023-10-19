لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب إدغار طرابلسي، إلى أنّ "الاعتداء على الأملاك الخاصّة في المظاهرات في الماضي، أتى بمردود مضاد قلّب الرّأي العام اللّبناني، فما عاد متعاطفًا وصار سلبيًّا ضدّ المتظاهرين وقضيّتهم".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا في الوقت الّذي ندين الاعتداء على المستشفى المعمداني في غزة، ندين اعتداءات الغوغائيّين في عوكر والحمرا"، متسائلًا: "هل تقصدون إشعال الدّاخل ضدّكم؟".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي دان "اعتداءات الغوغائيين في عوكر والحمرا": هل تقصدون إشعال الداخل ضدكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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