«حكامنا وطنيون ولسنا شعوب من الأغنام».. إبراهيم عيسى : السيسي سخر من مخطط إسرائيل وكشف هدفها في العودة لسيناء

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال حديثه عن التوطين كشف خطة إسرائيل للتوطين في سيناء وإعادة احتلال سيناء مرة أخرى، وأن أعينها صوب مصر وليس فكرة التوطين فقط.

وأوضح "عيسى"، أن تصريحات الرئيس السيسي عن توطين الفلسطينيين في صحراء النقب الغرض منه التهكم السياسي وعلى السيناريو التي يريده الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن صحراء النقب هي أرض فلسطينية محتلة وهي الأحق بالفلسطينيين.

وأشار إلى أن الإرهابيين في إسرائيل يدافعون عن حماس ووجودها، موضحًا أنه كان هناك خطة وعملتها حماس وانتهى الأمر بمدى الدمار الذي نشهده في دمار قطاع غزة، متابعًا :"رسالة للإخوان وإسرائيل حكامنا وطنيون ولسنا شعوب من الأغنام".

*** ***