شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تندد بالسياسة العسكرية لواشنطن ضد بيونغ يانغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، بالسياسات العسكرية «الخطرة» للولايات المتحدة وحليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية حيال كوريا الشمالية التي عقد محادثات مع قادتها في بيونغ يانغ.

وقال الوزير الروسي للصحفيين «على غرار أصدقائنا الكوريين الشماليين، نشعر بقلق بالغ من تكثيف الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأنشطة العسكرية ومن سياسات واشنطن، نعارض هذا النهج غير البنّاء والخطر».