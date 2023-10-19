شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يصل تل أبيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس، إلى تل أبيب، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما قال مكتب سوناك، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وذكر مكتب سوناك أنه سيقدم تعازيه في الأرواح التي سقطت جراء التصعيد الأخير، كما سيحذر من خطر تفاقم الصراع في المنطقة بصورة أكبر.

وقال سوناك في بيان قبل الزيارة «كل وفاةٍ مدنية مأساة، والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول».

وتابع أن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة الثلاثاء، وأدى إلى سقوط ضحايا بالمئات من الفلسطينيين يجب أن يكون «لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم للعمل معاً لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع»، متعهداً بأن تكون بريطانيا «في طليعة هذا الجهد».

كما سيطالب سوناك بفتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.