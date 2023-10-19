العراق يسجل أكثر من 14 ألف حريق خلال 9 أشهر.. ماذا عن العام الماضي 2022؟

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد جودت عبد الرحمن، إن "الانخفاض المسجل بأعداد حوادث الحرائق مقارنة بالأعوام الماضية يصل إلى نسبة 20 بالمئة، ويعود ذلك لالتزام أصحاب المحال التجارية والمنازل بالتعليمات الإرشادية الوقائية، إلى جانب حملات الكشف التي تقوم بها فرق المديرية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية".وبين أن "المديرية تعمل بعد إقرار مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 50 مليار دينار منها 25 مليار دينار لغرض شراء عجلات إطفاء مع جميع معدّاتها و25 مليار دينار لبناء 100 مركز في بغداد والمحافظات، على إعداد خطة لاستثمار تلك المبالغ خلال العام الحالي.

وأضاف عبد الرحمن أن "المديرية تعد المستجيب الأول لجميع الحوادث الطبيعية وغير الطبيعية، فضلاً عن حوادث الكوارث، وعليه فإن احتياجاتها متواصلة، لاسيما في ظل التوسع السكاني وزيادة المشاريع التجارية والصناعية، وبالتالي أصبح هناك ضغط كبير على مراكز الإطفاء مع الحاجة الملحَّة لإنشاء مراكز جديدة، فضلاً عن آليات متطورة تختصر الكثير من الوقت في عمليات مكافحة حوادث الحريق، فضلاً عن تقنيات حديثة تخدم رجل الإطفاء".

ولفت إلى "تسجيل المديرية أكثر من 14 ألف حادث حريق منذ بداية العام الحالي ولغاية أيلول الماضي"، مشيداً بـ"خطوة وزارة الداخلية المتمثلة بزجِّ أعداد من العناصر الشابة من تعيينات العقود الجديدة الذين يمتازون بالقابلية الجسمانية بعد تلقِّيهم التدريبات اللازمة، خصوصاً أن هناك الكثير من أفراد المديرية هم من كبار السن وكان لابد من رفدها بملاكات إضافية".