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البصرة.. الاعدام بحق ارهابي قتل اثنين من منتسبي الامن

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعدما اقدم مع متهمين اخرين بقتل شقيقين والتمثيل بجثثهما في قضاء الحويجة بغية اثارة الرعب بين الناس تحقيقاً لغايات إرهابية".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و بدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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