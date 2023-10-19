انت الان تتابع خبر أبرزها النكبة ومولود في غزة.. 11 فيلماً وثائقياً تعرّفك بالقضية الفلسطينية كاملةً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتكمن أهمية الأفلام الوثائقية الفلسطينية في ظل انخفاض معدلات القراءة للكتب، وعدم توافر المراجع السياسية والتاريخية العميقة، وهو ما يجعل الوثائقي أكثر أهمية؛ لأنه يُلخّص كثيراً من المراجع، وعلى لسان المؤرخين والخبراء وشهود العيان في ساعة تلفزيونية، وبالتالي يصبح مصدراً مشوقاً للمعرفة، والدفاع عن فلسطين.يعدّ هذا الفيلم الذي أنتج سنة 2008، من أفضل وأعمق الأفلام الوثائقية التي أُنتجت عن النكبة الفلسطينية خلال القرن الحالي، وهو الأمر الذي أدى إلى ترجمته إلى 10 لغات بما فيها لغة الإشارة، وتمّ عرضه في دولٍ عديدة، كما أنه حاز على جوائز عربية ودولية.

وتكمن أهمية هذا الفيلم الذي يعدّ سلسلة من 4 أجزاء وهي الجزء الأول: خيوط المؤامرة، والجزء الثاني: سحق الثورة، والجزء الثالث: التطهير العرقي، والجزء الرابع: النكبة مستمرة، في كونه يستعرض تاريخ فلسطين قبل وبعد النكبة بكل التفاصيل ومن مختلف الجوانب، كما تتضمن صوراً ووثائق مهمة تنشر لأول مرة.

2- مولود في غزة

يوثق هذا الفيلم الوثائقي الرائع مأساة الحرب بعيون الأطفال من خلال تتبع قصة حياة 10 أطفال عاشوا خلال حصار غزة في عام 2014، ويستكشف الآثار الجسدية والنفسية للأحداث على طفولتهم.. وهو متوفر الآن على نتفلكس.

3- جنين جنين

يتناول فيلم جنين جنين الوثائقي قصة احتلال الجيش الإسرائيلي لمخيم اللاجئين جنين خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "السور الواقي" سنة 2002.

فعلى مدار مدة الوثائقي يعرض مخرج الفيلم محمد بكري مشاهد وصوراً للدمار الهائل الذي لحق بمخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية والذي استمر من 1 إلى 12 أبريل/نيسان من عام 2002.

كما يعرض الفيلم شهادات للسكان عن عمليات القتل والقصف والتصفيات التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 فلسطينيّاً، وقد تم تصوير الفيلم في خمسة أيام فقط، مباشرة بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي، وتعرض مخرجه لحملة تشهير في إسرائيل، ومنع عرض الفيلم أكثر من مرة. كما رفع خمسة جنود دعوى ضد مخرجه تطالبه بدفع التعويضات بحجة الإساءة لصورتهم، لكن في الأخير لاقى الفيلم نجاحاً باهراً وحاز على جائزة مهرجان قرطاج للأفلام الوثائقية.

4- احتلال 101

يروي هذا الفيلم الوثائقي قصة الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدى ستين عاماً من النكبة، ويتناول مبادئ الاحتلال وطبيعته، والفكرة من وراء هذا الصراع، حيث حصار القرى والمدن الفلسطينية، ومصادرة الأراضي لصالح توسيع المستوطنات.

الفيلم من إنتاج فلسطيني باللغة الإنجليزية عام 2006، ومدته 90 دقيقة، ويصوّر معاناة الفلسطينيين، كما يتناول ظاهرة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتتبع أحداثاً ترويها شخصيات من داخل الأراضي الفلسطينية وما يجري من عمليات هدم للمنازل وتخريب للأراضي.

5- المنفيون – إدوارد سعيد

من خلال هذا الفيلم الوثائقي يروي البروفيسور والناقد الفلسطيني إدوارد سعيد قصة وطنه ويوثّق مأساة سلب الأرض والنفي.

6- كفاح غزة من أجل الحرية

يعرض هذا الفيلم الوثائقي الذي تم تصويره خلال ذروة احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في عام 2018، مظاهرات غزة التي أسفرت عن مقتل 200 مدني أعزل برصاص قناصة إسرائيليين.

7- أبناء عيلبون

هو الفيلم الحائز على جائزة العودة الأولى للأفلام الوثائقية عام 2008، ويحكي الفيلم قصة مجزرة "قرية عيلبون" الواقعة في منطقة الجليل الأوسط داخل أراضي 1948، وما حدث من تهجير لأهالي هذه القرية، والأحداث التي رافقت هذا التهجير وما أدى إليه من استشهاد عدد من أبناء القرية، بعد أن استدعاهم جنود الاحتلال، طالبين منهم أن يصطحبوهم، إلى مواقع متعددة في القرية ليطلقوا عليهم الرصاص هناك. وأوضح مخرج الفيلم هشام زريق، أنه أراد بكتابته لسيناريو الفيلم وإخراجه له، أن يروي حكاية قرية فلسطينية تُشكِّل، من أحد نواحيها، نموذجاً لـ 531 قرية هدمتها إسرائيل، وطردت أهلها منها، ثم ادَّعت أن أهالي هذه القرى هم الذين غادروها.

8- العمدة

يسبر هذا الفيلم الوثائقي أعماق حياة موسى حديد، وهو رئيس بلدية مدينة رام الله، في محاولة لتسليط الضوء على تطلعاته للارتقاء بالمدينة إلى مستقبل أفضل.

9- الجدار الحديدي

تناول المخرج الفلسطيني محمد العطار من خلال هذا الفيلم، الذي جرى إنتاجه عام 2006، قصة الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدى ستين عاماً من النكبة. ويتحدث الفيلم عن جدار الفصل العنصري على الأرض الفلسطينية ومحاصرته لقراها ومدنها، ومصادرته الأراضي لصالح توسيع المستوطنات.

ويصوّر الفيلم من خلال دقائقه الـ 58، المعاناة الفلسطينية وظاهرة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، متتبعاً تاريخ الجدار ومساره وحجمه وأثره على السكان ومسيرة السلام.

10- خمس كاميرات مُحطمة

يروي الفيلم الذي أخرجه اليهودي الإسرائيلي جاي ديفيد بمساعدة المخرج الفلسطيني عماد برناط، قصة بلدة فلسطينية تُحارب الجدار الإسرائيلي الفاصل، عن طريق النضال السلمي، ويحكي الفيلم قصة البلدة من خلال شخصية راوي الفيلم عماد برناط، ويروي الفيلم من خلال قصة عماد وكاميراته الخمس المحطمة قصة المقاومة الشعبية السلمية لقرية بلعين الفلسطينية ضد جدار الفصل والاستيطان على أراضي القرية.

يبدأ الفيلم باستعراض خمس كاميرات، لكل منها حكايتها الخاصة. وقد أخذ المزارع الفلسطيني، ابن بلدة بلعين عماد برناط، في تصوير ابنه جبريل الذي وُلد عام 2005، بهدف توثيق طفولته، في الوقت نفسه بدأت إسرائيل في بناء جدار الفصل العازل على أراضي القرية وصادرت 50% منها لتوسيع المستوطنات القريبة. ومنذ ذلك الحين بدأ أهالي القرية مقاومتهم السلمية لهذا القرار، وقد حاز الفيلم على اهتمام وتقدير النقاد الأمريكيين، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عام 2013.

11- 500 دونم على سطح القمر

يروي هذا الفيلم كيفية سرقة القرى الفلسطينية وتغيير هويتها، وتُقدّم المخرجة الإسرائيلية "راشيل ليا جونز" مخرجة هذا الفيلم قرية "عين الحوض" الفلسطينية كمثال على طمس الهوية؛ حيث تم تغيير اسمها إلى "عين هود" ونُحتت على بيوتها الصخرية أسماء عبرية، وأصبحت قرية خاصة بالتراث الفني ليهود العالم.

