محلل سياسي: الفصائل الفلسطينية لا تملك صواريخ قادرة على قتل 500 شخص.. وإسرائيل تكذب بشأن مستشفى المعمداني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “محمد هواش”، أن الروايات الإسرائيلية بشأن قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة هي روايات مختلقة ومضللة للمجتمع الدولي.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الفصائل الفلسطينية المسلحة لا تمتلك صواريخ قادرة على قتل 500 شخص في لحظة واحدة.

وأوضح أن إسرائيل ارتكبت جريمة مروعة تضاف إلى سجل جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتحلي بشيء من الإنصاف في التعامل مع القضية الفلسطينية.