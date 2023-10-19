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الربيعة يلتقي بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"

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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين, إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن لازاريني دعم المملكة العربية للأونروا والذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين. كما ناقشا أهمية فتح المعابر الإنسانية وسرعة إدخال المساعدات الإغاثية للمدنيين العزل في غزة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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