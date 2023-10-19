وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين, إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وثمّن لازاريني دعم المملكة العربية السعودية للأونروا والذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين. كما ناقشا أهمية فتح المعابر الإنسانية وسرعة إدخال المساعدات الإغاثية للمدنيين العزل في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يلتقي بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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