شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قمة القاهرة للسلام دليل على دور مصر التاريخى تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لقمة القاهرة للسلام التى دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار الاتصالات والتحركات المصرية على الساحة الدولية والتى تقودها مصر لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال النائب فى بيان له أصدره اليوم، إن الجهود الدولية المبذولة من مصر هدفها الرئيسى دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره ووقف العدوان الغاشم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف حتى هذه اللحظة ولذلك كان إعلان مصر بتنظيم قمة القاهرة للسلام والمقرر انطلاقها السبت المقبل، حول القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في غزة.

ووجه، تحية قلبية للرئيس السيسى على جهوده المكثفة على الساحة الدولية ونجاح مصر فى قيادة المجتمع الدولى لإنهاء العدوان الاسرائيلي على غزة والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع وخلال أيام قليلة في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة الهامة.

وأكد أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام تأتي انطلاقًا من دورها التاريخى والمحورى والرائد وعقيدتها الراسخة بأن قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى وأن مصر كانت ولاتزال وستظل هى المدافع الاول ولن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة مشيراً الى حجم الاستجابات الدولية التي لاقتها دعوة الرئيس لعقد القمة بمثابة شهادة ثقة في رؤية مصر كونها تحمل مفاتيح حل الأزمة ودليل على نجاحها واستمرار دورها التاريخية والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة والقضية الفلسطينية.