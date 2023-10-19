شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يؤكد على دعم الموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب الشعب الجمهورى بيانا يؤكد فيه على دعمه الكامل للموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية والذى يعبر عن ضمير الأمة العربية.

ويشدد الحزب على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصري من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة أبرزها، الوقوف الفورى للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطنييين المدنيين.

وطالب الحزب بسرعة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة، مؤكدا أن ارتكاز تصفية القضية الفلسطينية على حل الدولتين طبقا للمرجعيات الدولية.

ويرفض حزب الشعب الجمهوري تصفية القضية الفلسطينية عسكريا، بدفع الفلسطنيين وتهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، ووقف التصعيد العسكرى في قطاع غزة لتجنب التداعيات الخطيرة والجسيمة لهذا العمل على السلم والأمن الدوليين.