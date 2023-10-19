شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تضامنية لحزب الشعب الجمهوري دعمًا للأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الشعب الجمهورى، وقفة تضمنية مع الشعب الفلسطينى وتنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة.

وشارك فيها اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية، بالإضافة إلى أعضاء وشباب الحزب، وتضمنت الوقفة هتافات "منددة" لما يقوم به الكيان الصهيوني ضد المدنيين، كما قام اللواء"أبو هميلة"، بإلقاء بيان الحزب.

وأكد الحزب في بيانه، دعمه الكامل للموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية والذي يعبرعن ضمير الأمة العربية.

وشدد الحزب على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصري من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة أبرزها، الوقوف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطنييين المدنيين، كذلك سرعة سرعة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة، مؤكدا أن ارتكاز تصفية القضية الفلسطينية على حل الدولتين طبقا للمرجعيات الدولية.

ورفض حزب الشعب الجمهوري تصفية القضية الفلسطينية عسكريا، بدفع الفلسطنيين وتهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، ووقف التصعيد العسكري في قطاع غزة لتجنب التداعيات الخطيرة والجسيمة لهذا العمل على السلم والأمن الدوليين.