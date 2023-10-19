الجيش الإسرائيلي: شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان خلال الليلة الماضية

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش شنّ خلال اللّيلة الماضية، غارات على أهداف عسكريّة تابعة لـ"​حزب الله​" في المنطقة الحدوديّة مع ​لبنان​". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بين الأهداف، تمّت مهاجمة موقع استطلاع باتجاه البحر، الّذي تمّ إطلاق صاروخ مضاد للدّروع منه أمس باتجاه روش هنيكرا (​رأس الناقورة​)"، موضحًا أنّ "الغارات جاءت ردًّا على عمليّات إطلاق النّار باتجاه إسرائيل على مدار الـ24 ساعة الماضية".

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