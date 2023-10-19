الحسن: الكلام عن نقل مستندات وملفات ومعدات إلى خارج مطار بيروت غير صحيح بتاتًا

اكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن، ان "الكلام عن نقل مستندات وملفات ومعدات الى خارج مطار بيروت غير صحيح بتاتاً"، لافتا الى ان "حركة المغادرين من لبنان لا زالت بالوتيرة نفسها التي كانت عليها قبل 7 تشرين الاول، او بزيادة 10% فقط".
واوضح في حديث لـ"الجديد"، "اننا لم نتبلّغ من اي شركة طيران باستثناء "لوفتهنزا"، تعليق الرحلات".
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