نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حددت 19 تشرين الثاني موعدًا لإجراء الانتخابات التكميلية

حدّد مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في ​لبنان​ (SORAL)، يوم الأحد الموافق 19/11/2023 موعدًا لإجراء الانتخابات التّكميليّة، وذلك في مقرّ مجلس النّقابة الكائن في الشياح- المشرفية، من السّاعة التّاسعة صباحًا ولغاية السّاعة الثّالثة من بعد الظّهر.

ودعا في بيان، المنتسبين للنّقابة إلى "تسديد كامل بدلات الاشتراكات السّابقة، وقد حدّد مهلةً أقصاها يوم الأربعاء في 15/11/2023، لتسديد الاشتراكات في مقرّ مجلس النّقابة، من السّاعة الثّامنة والنّصف صباحًا ولغاية الواحدة والنّصف من بعد الظّهر، من الإثنين إلى الخميس فقط؛ استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادّة 49 من النّظام الدّاخلي".

وحدّد المجلس أيضًا، يوم الأربعاء في 15/11/2023، "مهلة أخيرةً لتقديم طلبات التّرشيح لمجلس النّقابة، استنادًا إلى الفقرة (ج) من المادّة 49 من النّظام الدّاخلي، على أن تُرفق بطلبات التّرشيح المستندات التّالية: سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من شهر، صورة عن الهويّة أو إخراج قيد فردي"، مؤكّدًا أنّه "يجب أن تتوافر لدى المرشّح، الشّروط التّالية: أن يكون قد أتمّ الواحد والعشرين من العمر، أن يكون قد مضى على انتسابه إلى النّقابة سنة واحدة".

وأفاد بأنّ "طلب التّرشيح يُقدَّم في مقرّ النّقابة من الإثنين إلى الخميس، من السّاعة الثّامنة والنّصف صباحًا ولغاية الواحدة والنّصف من بعد الظّهر"، مشدّدًا على أنّه "لا يحقّ الاشتراك في الانتخابات ترشيحًا واقتراعًا إلّا للأعضاء اللّبنانيّين الّذين سدّدوا كامل بدلات اشتراكاتهم ضمن المهل القانونيّة المحدّدة، استنادًا إلى المادّة 47 من النّظام الدّاخلي".