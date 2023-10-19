قبلان قبلان: ما يجري اليوم في غزة هو حرب ابادة ليس لها مثيل او سابقة

لفت عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال كلمة لبنان في "المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تضامنا مع غزّة وفلسطين" والذي عقد في بغداد، الى ان "عذرا غزة ثم عذرا ثم عذرا حتى ينقطع النفس، هل ينفع الكلام او يجدي الحديث"، مشيرا الى ان "ما يجري اليوم في غزة هو حرب ابادة ليس لها مثيل او سابقة بقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وتدمير المستشفيات والمرافق الصحية وتهديم الاحياء على رؤوس اهلها، والقتل للاطفال والنساء والشيوخ من دون رحمة او احترام للقوانين الدولية وحقوق الانسان وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".

ورأى ان "الغرب بمعظمه تضامن مع المعتدي الذي هو اسرائيل، وارسل اساطيله لمزيد من التشجيع على القتل وسفك الدماء فهل نتجرأ او هل نقدر على التضامن مع الضحية من ابناء شعبنا؟ هل يمكن ان نكون رحماء فيما بيننا اشداء على الاخرين ولو بالموقف؟ هل يمكن توجيه بعض عداوتنا بين بعضنا البعض وحقدنا على بعضنا البعض، هل يمكن ان نوجه بعضا من هذا الى عدونا فنخفف عن شعوبنا واهلنا؟ هل يمكن ان نعيد لهذه الامة بعض تضامنها وبعض تعاونها وتراكمها؟ فتعود خير امة اخرجت للناس او سنبقى تتقاذفنا رياح الفتنة والتفرقة والتنازع؟ ان دماء غوشة وفلسطين تناشدكم ايها السادة وتناديكم وتصرخ قائلة يا ابناء جلدتنا يا ابناء امتنا يا اخوة الدم والتراب والعقيدة والانتماء ويا احرار العالم، ان دمنا يؤنبكم ان الاحتلال يتهاوى ويترنح وبدمنا البريء سيسقط، فيا اهلنا ان لم تكونوا جاهزين للمشاركة في اسقاطه فلا تكونوا حجرة عثرة امام ذلك السقوط، ولا تكونوا سببا من اسباب تأخير هذا السقوط الذي هو قادم لا محالة".

واكد ان "مأساة شعبنا الفلسطيني اكبر من ان توصف نتيجة لحجم الاجرام الصهيوني على هذا الشعب، وهي ممارسات في صلب وطبيعة هذا الكيان الارهابي المجرم. وقد عانينا سابقا هذا الاجرام، عندما ارتكب العدو مجازر بشعة بحق اللبنانيين اطفالا ونساء ورجالا في قانا والمنصوري والنبطية الفوقا وسحمر ، وقبلها في معركة وحومين وكونين وفي كل منطقة من لبناننا الحبيب. ولكن، كما صنع الانتصار بالدم البريء المسفوك ظلما، هاهي ملامح انتصار فلسطين تلوح في الافق، وكما تحرر لبنان باذن الله ستتحرر فلسطين. انه وعد الله القائل: ان تنصروا الله ينصركم، وتأكيده: وما النصر الا من عند الله".

ودعا "السلطات التنفيذية والدول الشقيقة الى ما اعلان التضامن المطلق مع فلسطين وشعبها واهلها في وجه آلة القتل الصهيونية الارهابية، اعلان شجبنا واستنكارنا للممارسات الوحشية التي يقوم جيش العدو ضد الاطفال والنساء والشيوخ، استنكارنا للحصار المطبق على غزة وباقي مناطق فلسطين وعمليات التدمير الممنهجة للبنى التحية والمستشفيات والابنية والطريق. كما ندين كل الاصوات التي تساوي بين الضحية والجلاد والتي تحاول تغطية كل جرائم هذا الاحتلال، وندعو الى اتخاذ موقف عربي شجاع بالوقوف الى جانب هذا الشعب الساعي الى تحرير ارضه، وابلاغ كل سفارات العالم الموجودة لدينا استنكارنا للمعايير المزدوجة التي يتم بها التعامل مع هذه القضية، ومن ثم تشكيل وفد عربي موحد مفوض من كل الدول العربية للتوجه الى مجلس الامن والامم المتحدة والبرلمانات الاوروبية والدولية لابلاغ الجميع موقفا داعما مساندا للشعب الفلسطيني، ومدينا لكل ممارسات الاحتلال، اضافة الى اعلان التضامن مع لبنان وسوريا في الدفاع عن ارضيهما وادانة الممارسات الاسرائيلية الصهيونية الحاصلة".