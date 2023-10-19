الصادق: الاعتداء على الجامعة الأميركية وأرزاق الناس والممتلكات الخاصة لا يخدم القضية الفلسطينية

أكّد النّائب وضاح الصادق، أنّ "الاعتداء على الجامعة الأميركية في بيروت الّتي تضمّ آلاف الطلّاب من مختلف المناطق اللّبنانيّة، وعلى مطاعم يعتاش منها مئات الشّباب اللّبناني، وعلى أرزاق النّاس والممتلكات الخاصّة، لا يخدم القضية الفلسطينية بل يعطي الإعلام المنحاز مادّةً يستغلّها لمصلحته".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "هذه التّصرّفات غير المسؤولة قد تؤدّي إلى إشكالات بين اللّبنانيّين، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى الوحدة".
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