"حماس": ندعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته بوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة

ثمّنت "حركة المقاومة الإسلامية- حماس"، تعقيبًا على امتناع روسيا عن التّصويت على مسودّة القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، "الموقف الرّوسي الّذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوةً واضحةً وصريحةً لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائيّة على المدنيّين في غزة".
ودعت في بيان، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى "القيام بمسؤوليّته في وقف عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في قطاع غزة، الّذي يتعرّض لجرائم حرب وإبادة جماعيّة".
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