"حماس": ندعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته بوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة

ثمّنت "حركة المقاومة الإسلامية- ​حماس​"، تعقيبًا على امتناع ​روسيا​ عن التّصويت على مسودّة القرار البرازيلي في ​مجلس الأمن الدولي​، "الموقف الرّوسي الّذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوةً واضحةً وصريحةً لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائيّة على المدنيّين في ​غزة​".

ودعت في بيان، ​المجتمع الدولي​ وعلى رأسه مجلس الأمن إلى "القيام بمسؤوليّته في وقف عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في قطاع غزة، الّذي يتعرّض لجرائم حرب وإبادة جماعيّة".