اصابة 65 عنصرا من رجال الشرطة في برلين على خلفية أحداث غزة

اشار المتحدث باسم نقابة شرطة برلين بنيامين جيندرو، الى إن "65 عنصرا من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا في برلين الليلة الماضية عندما تحولت المسيرات المؤيدة للفلسطينيين إلى أعمال عنف".

واندلعت أعمال شغب في برلين الليلة الماضية عقب الهجوم على المستشفى الأهلي في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 471 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

في يوم 7 تشرين الاول الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.