رئيس الصين : سنعمل مع مصر على تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل في العمل مع بلاده لتحقيق "مزيد من الاستقرار" في الشرق الأوسط، في أوج نزاع بين إسرائيل وحماس في المنطقة، كما ذكرت قناة التلفزيون الصينية الرسمية "سي سي تي في".

وقال شي جين بينغ لمصطفى مدبولي، خلال اجتماع في بكين، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر.. وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكانت وسائل إعلام صينية رسمية أفادت في وقت سابق، صباح الخميس، بأن الرئيس الصيني التقى برئيس الوزراء المصري في العاصمة الصينية بكين.

الرئيس الصيني قال خلال محادثات مع رئيس الوزراء المصري:

الصين تدعم مصر في اتخاذ مسار تنموي يناسب ظروفها.

عبر عن تشجيع الشركات الصينية القوية على الاستثمار في مصر.

رحب بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية.

الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة.

الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مصر في إطار منصات متعددة الأطراف لحماية التعددية الحقيقية ودعم العدالة الدولية.

الصين والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي:

أوضح موقف الصين المبدئي بشأن الوضع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي.

شدد على أن المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن لتجنب اتساع نطاق الصراع.

شدد على ضرورة عدم خروج الأمور عن السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة.

إن المسار الأساسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين.

أكد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

الصين تقدر الدور المهم الذي تلعبه مصر في تهدئة الوضع.

الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية.

عبر عن الرغبة في تعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية للتوصل إلى حل مبكر وشامل ودائم.