بعد دعوة محمد رمضان للحرب .. ما هى قدرات الجيوش العربية الآن ؟

الشارقة - اميمة ياسر - بعد حديث الفنان المصري محمد رمضان عن امتلاك الجيوش العربية للسلاح بشتى أنواعه من طائرات لدبابات لغيرها ودعوته لإستخدام السلاح ، قائلا: "عايزين صوتنا يوصل لمين برة بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها حنستخدمها امتى؟".

ننظر معاً للقدرات القتالية والعسكرية لجيوش الدول العربية والتي تتصدرها مصر كالمعتاد .

تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا.

ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.

الجيش المصري: المرتبة الأولى عربيا ورقم 14 عالميا.

الجيش السعودي: المرتبة الثانية عربيا ورقم 22 عالميا.

الجيش الجزائري: المرتبة الثالثة عربيا ورقم 26 عالميا.

الجيش العراقي: المرتبة الرابعة عربيا ورقم 45 عالميا.

الجيش الإمارتي: المرتبة الخامسة عربيا ورقم 56 عالميا.

الجيش المغربي: المرتبة السادسة عربيا ورقم 61 عالميا.

الجيش السوري: المرتبة الـ 7 عربيا ورقم 64 عالميا.

الجيش القطري: المرتبة الـ 8 عربيا ورقم 65 عالميا.

الجيش التونسي: المرتبة الـ 9 عربيا ورقم 73 عالميا.

الجيش اليمني: المرتبة الـ 10 عربيا ورقم 74 عالميا.

الجيش السوداني: المرتبة الـ 11 عربيا ورقم 75 عالميا.

الجيش العماني: المرتبة الـ 12 عربيا ورقم 76 عالميا.

المركز الأول خليجياً

في يناير من هذا العام كتبت صحيفة عاجل السعودية عن التفوق العالمي للجيش السعودي .

حيث كتبت تقول ، سيطرت المملكة العربية السعودية على المركز الأول خليجياً والثانية عربياً، حسب تصنيف مؤشر “غلوبال فاير باور” الخاص بالجيوش العالمية لسنة 2023، وسط تقدُّم لبعض الجيوش الخليجية وتراجع أخرى.

و حلت مصر بالمرتبة الأولى بين الدول العربية، تليها السعودية والجزائر.

في الترتيب العالمي، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 22، بانخفاض عن المركز السابع عشر في العام السابق.

كما تراجع الجيش الإماراتي في الترتيب، من المركز 36 على مستوى العالم إلى المرتبة 56.

تحسن الجيش القطري من ترتيبه من المرتبة 72 عالميا إلى المرتبة 65. كما قام الجيش العماني بتحسين ترتيبه، حيث انتقل من المرتبة 78 في العالم إلى المرتبة 76.

كما قام الجيش البحريني بتحسين ترتيبه، حيث انتقل من المركز 98 على مستوى العالم إلى المرتبة 79.

لكن الجيش الكويتي تراجع في الترتيب، حيث تراجع من المرتبة 71 في العالم إلى المرتبة 78.

فيما بقيت الولايات المتحدة على قمة الترتيب العالمي، تليها روسيا والصين.