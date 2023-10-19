تصدر تويتر بعد مطالبته بفتح الحدود للقتال .. باسم سمرة : افتحولنا الحدود هنأكل الصهاينة ولاد الكلب

الشارقة - اميمة ياسر - خلال الندوة الفنية لدعم غزة ضد الإعتداءات الوحشية ، قال الفنان محمد محمود عن اسرائيل ، الكلاب بيلاعبونا بورق مكشوف ، انتظروا الفترة الجاية هيظهروا مصر انها ضد حقوق الإنسان .

ليتصدر الفنان المصري ، محرك بحث موقع تويتر .

وتابع : عايزين يجبوا الإخوة الفلسطينين عند الحدود ويقولك مصر ضد الإنسانية مش عايزين يدخلوهم .

الكلاب الصهاينة ، ليرد باسم سمرة بصوت عالي: بايدن عنده زهايمر .

وهتف الفنان باسم سمرة مطالباً بفتح الحدود قائلاً : افتحولنا الحدود هنأكلهم .

متابعاً : سيناء مصرية وهتفضل مصرية للأبد .