شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرب عن «خيبة أمل عميقة» حيال الفيتو الأمريكي لمنع «هدنة إنسانية» في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعربت الصين الخميس عن «خيبة أمل عميقة» حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «هدنة إنسانية» في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ «تشعر الصين بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبنّي مجلس الأمن مسودة قرار بشأن القضية الفلسطينية»، داعية المجلس الدولي إلى «القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب».

واقترحت روسيا مسودة النص مطلع الأسبوع الجاري، والتي دعت أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.

وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للمجلس بعد التصويت، انتظر العالم بأكمله بفارغ الصبر أن يتخذ مجلس الأمن خطوات من أجل وضع حد لإراقة الدماء، لكن وفود الدول الغربية قضت على تلك التوقعات.