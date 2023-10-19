انت الان تتابع خبر الديوانية.. ضبط 3 شاحنات بداخلها مادتي الحنطة والرز معدة للـتـهـريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "استكمالا لدور الجهاز في مـلاحـقة الـمـهـربـين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد، وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارزنا في محافظة القادسية من ضـبـط شاحنتين كبيرتين محملتين بالحنطة المعدة للـتـهـريـب".وأضافت ان "جهازنا تعقب بعد استحصال الموافقات القضائية، عجلتين محملتين بـ(61) طناً من المادة المذكورة وضبطها وإلـقـاء الـقبض على سائقيها".

وأشار الى ان "جهازنا في المحافظة ذاتها من ضـبط مخزنٍ يحتوي على (880) كيساً من مادة الرز المخصص للسلة الغذائية والـممـنوع من الـتـداول بالأسواق، وشاحنة معدة للـتـهـريـب، فضلاً عن الـقـبـض على صاحب المخزن وسائق الشاحنة".

وختم الجهاز انه "تم تسلم الـمـضبوطات والـمـتهمين إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".

