انت الان تتابع خبر الصدر بشأن محاولة تهجير الفلسطينيين لسيناء والأنبار: فكرة إرهابية خبيثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة، تابعتها الخليج 365: "خسئ كل من قال أو أقر بتهجير الشعب الفلسطيني الى سيناء أو الأنبار أو النقب أو الى غير ذلك مطلقاً".

وأضاف: "بل كل ما يتماشى مع هذه الفكرة الخبيثة الإرهابية، فإنه يؤيد من حيث يعلم او لا يعلم تمدد وتوسع الكيان الصهيوني الإرهابي الغاشم".



وذكر زعيم التيار الصدري، أن "صدور هذه الفكرة من (بنيامين النتن) أو من (العجوز الخرف) أو من ذيولهم في الشرق الأوسط، فإن ذلك يعني توسعة الحرب وتدويلها".

ادناه تكملة التدوينة: ـ