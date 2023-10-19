انت الان تتابع خبر خروج 3 مستشفيات عن الخدمة وتضرر 25 أخرى في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقبل ذلك بلحظات، أكد مدير مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة إياد الجبري أن "المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى قد نفد".

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 3478 شهيدا وأكثر من 12,500 جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 69 شهيداً وأكثر من 1300 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى ألفي قتيل بينهم 306 جنود، وإصابة 4562 مستوطن منهم العشرات حالتهم خطرة.

