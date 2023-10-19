جيش الاحتلال يعلن رصد 9 عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه رصد تسع عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال الـ 12 ساعة الماضية، وسط تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ما خلف نحو عشرين قتيلاً على الجانب اللبناني.

وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في نفس الفترة.

وقال: "قمنا بالرد على مصادر النيران من الأرض اللبنانية، وحيّدنا خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية". وأضاف أنه ضرب البنية التحتية لحزب الله باستخدام نيران الدبابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء، القضاء على مجموعة أطلقت قذائف هاون انطلاقاً من لبنان، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف على الحدود في ظل النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وقال سلاح الجو الإسرائيلي: "استهدفنا موقعا لحزب الله أطلقت منه صواريخ مضادة للدبابات".

كذلك، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه ردّ في القطاع ذاته على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات استهدفت قرى شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق الأربعاء دوّت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وقال الجيش إن "تسع قذائف عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّه قتل أربعة مهاجمين على الأقل خلال محاولة تسلّل على حدوده مع لبنان.

ومنذ بداية الحرب التي تلت هجوماً غير مسبوق شنّته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر، خلّفت الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو عشرين قتيلاً على الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، وأيضاً صحافي في وكالة رويترز واثنين من المدنيين.

أما في الجانب الإسرائيلي، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

ويخشى المجتمع الدولي من توسّع الصراع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء: "نحن في حالة تأهّب ويقظة في الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأً جسيماً، سنردّ بقوة كبيرة".

وبدأت إسرائيل في إجلاء آلاف السكان من 28 بلدة شمال البلاد بعد اشتباكات على الحدود.

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