رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ 5 آلاف شقة بسكن كل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة للمرور على مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالتجمع الثالث.

واستهدفت الجولة متابعة سير العمل بالمشروع، حيث يتم تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2 :120 م2) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خٌطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

وتفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة، كما تابع أعمال الطرق بحى جاردينيا بالتجمع الثالث.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحي بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12، ومنها لمحطة الصرف الصحي بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة، وذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

كما تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بقطع أراضي بيت الوطن (امتداد النرجس) لنقل مياه الصرف الصحي بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين ومحطة 4 ومحطة 2 بمشروع بيت الوطن.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (انتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحي المقاولون العرب، ويشمل المشروع محطة رفع بطاقة 450 لتر/ ثانية وخط طرد قطر 600 مم وبطول 1200 متر، وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحي الواردة لها من التجمع الثالث واستيعاب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.

كما تفقد "الغيطي" أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة (رفع كفاءة محور "24" الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن) وكذا أعمال الطرق الداخلية بأحياء بيت الوطن الرابطة على الدائري الأوسطي.