اقتصادية النواب: ثقتنا مطلقة في السيسي بعدم التفريط في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأييده التام لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد "عبد الحميد" في بيان الخميس، أن جميع الحلول للقضية الفلسطينية تبدأ من مصر التي تدعم بكل قوة القضايا العربية.

وقال إن مصر كانت ولاتزال وستظل هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم البشعة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين خاصة أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للمدنيين الأبرياء غير المشاركين في النزاعات المسلحة بشكل مباشر ويضبط القانون الدولي علاقات المتحاربين سواء كانت دولية أو غير دولية.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للرئيس السيسي على موقفه الواضح والحاسم تجاه ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بتأييد تام ومطلق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأوضح: كلنا نثق ثقة تامة في الرئيس السيسى وفي حفاظه على الأمن القومي المصري وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة والتي ارتوت بدماء شهداء مصر الأبرار.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي، بسرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم البشعة والدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.