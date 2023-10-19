غرز سكينا في قلبه.. صاحب محل يقتل عامل بالمنوفية بسبب خلافات الجيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقتل عامل على يد صاحب محل في المنوفية

وتلقى مركز شرطة قويسنا في المنوفية، بلاغا من المستشفى المركزي، مفاده استقبال عامل مصاب بجرح طعني ونزيف بالبطن وتوفي عقب وصوله.

ومن جانبهم اتهم شقيق وزوجة المتوفي ونجلهما مالك محل خردوات بالتعدي على المتوفي بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.