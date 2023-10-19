شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب المصرى الديمقراطى ينشر صورا لمشاركته فى وقفة دعم فلسطين أمام نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من قيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أمس الأربعاء، في وقفة تأييد وتضامن ودعم الفلسطينيين.

شارك في الوقفة أمام نقابة الصحفيين عدد من نواب الحزب وقياداته وشبابه، وذلك في إطار خطوات الحزب الدائمة لدعم الحق العادل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه.

جدير بالذكر أن فريد زهران، رئيس الحزب يعقد عدد من المقابلات مع السفراء والديبلوماسيين لتوضيح معاناة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه وفي العيش في سلام، وفضح ممارسات المحتل الإسرائيلي ضد شعب غزة.