شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب: قمة القاهرة للسلام تعزز تحركات مصر لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قمة القاهرة للسلام لبحث تداعيات الموقف الفلسطيني، سيكون لها أهميتها في حشد طاقات العرب للوقوف صفاً واحدا ولأجل الدفع قدماً لإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية على ضوء الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتأكيد على دور مصر المحوري فى القضية.

وأشاد الحصرى، بموقف مصر، قائلا:" رفض فتح معبر رفح أمام الأجانب فقط، وربطه بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة من المواقف الراسخة التى تؤكد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية بكل الاتجاهات".

واستنكر رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل لانتهاكات إنسانية تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية، قائلا:" على الدول العربية أن تتخذ موقفًا موحداً وحاسماً يتجاوز التنديد الشفهي ضد المجازر الإجرامية والارهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع عزة .