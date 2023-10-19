شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والتنمية: نفوض الرئيس السيسى لحماية أمن مصر القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تفويضها للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.

وقالت "سعيد" في تصريحات لـ"الخليج 365" :" نحن كحزب الإصلاح والتنمية نؤيد قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية، وندعم حل القضية الفلسطينية بإقامة السلام العادل، معلنة رفضها التأم لفكرة تصفية القضية عن طريق تهجير أهل فلسطين.

وعبرت عن تعاطفها مع أهل فلسطين، مطالبة بأهمية وصول المساعدات لفلسطين، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه مأساة إنسانية بسبب وحشية الكيان الإسرائيلي".

وشددت على أهمية أن يكون هناك فصل بين التهجير واستقبال مصر للشعوب العربية، مضيفة :" علي أرض مصر يوجد أبناء كل الدول العربية لكننا نرفض تماما فكرة تهجير أهل فلسطين، لذلك نؤيد قرارات الرئيس السيسى بالحفاظ علي أمن مصر الداخلي وحدود مصر التي رسمت بدماء الشهداء".

واختتمت تصريحاتها قائلة :" في الوقت الحالي نحن كحزب الإصلاح والتنمية نؤيد ونفوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحفظ أمن مصر القومي وحماية الحدود المصرية".