شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات النواب": قمة القاهرة للسلام تعيد الأمل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يواصل تحركاته لدعم القضية الفلسطينية بكل الطرق والأدوات وهو ما يؤكد الدور الكبير الذى تلعبه الدولة المصرية على الساحة الإقليمية والعالمية لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد مرعي، أن قمة القاهرة للسلام، تأتى كخطوة لدعم القضية الفلسطينية، تلك القمة التى أعادت الأمل للقضية الفلسطينية، وستكون قمة فارقة لحل الأزمة الدائرة، مشيدا بالاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور القمة المرتقبة.

وأشار رئيس لجنة الـمشروعات، إلى أن القمة بمثابة انتصار حقيقى للموقف المصرى، والقضية الفلسطينية، فى وقف العدوان ودخول المساعدات، مشددًا أن الأيام القادمة ستشهد تحول كبير، تعتبر دعم مباشر للقضية الفلسطينية، وتحركات مصر تستهدف إقامة سلام شامل، مشددا على ضرورة التدخل الفورى من قبل المجتمع الدولى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا، وإدخال المساعدات لغزة، ولا بد من وجود مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع وجود حلفاء الجانبين.