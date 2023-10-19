شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لـ"الوطنية للتدريب" عن برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال.

وقام وفد الأكاديمية بتقديم ندوة تعريفية عن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، حضر الندوة اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد، وبعض قيادات المحافظة وممثلي المجلس القومي للمرأة.

جدير بالذكر أن جولات الأكاديمية الوطنية للتدريب في محافظات مصر المختلفة تهدف للوصول إلى جميع سيدات وفتيات مصر الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية والإدارية وذلك من خلال الالتحاق ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية".