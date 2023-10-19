شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمود تركى: الكيان الصهيونى المحتل ضرب بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ مساء أمس لبحث تداعيات الأحداث في غزة.

وعبر تركي، عن حالة الغضب الشعبى التى تتملك الجميع بسبب القصف الإسرائيلي علي مستشفى المعمداني بغزة، مضيفا ونحن نري أمامنا أشلاء الأطفال والنساء والرضع والشيوخ وقد اختلطت تلك الأشلاء بحطام مستشفى المعمداني والمباني السكنية في واحدة من أبشع المجازر الإنسانية التي شهدها تاريخنا الحديث.

وأضاف إن هذه المشاهد تعلن أن هذا الإجرام الصهيوني المحتل قد ضرب عرض الحائط بكل مبادئ حقوق الإنسان وقد تجاوز بكل أفعاله الإجرامية والوحشية أفعال أعتى مجرمي الحرب عبر تاريخ الإنسانية كلها.

ووجه النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :" نحن معكم وخلفكم ويؤيدكم وندعمكم وفقكم الله وسدد خطاكم، وقد وآن الأوان أن نلتف جميعا يدا واحدة حفاظا على الأمن القومي المصري ودفاعا عن القضية الفلسطينية، مضيفا :" وإلى الأبطال في غزة نحن معكم وخلفكم ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا ولن نسمح بتصفية القضية ما حيينا، استعينوا بالله واصبروا وصابروا ورابطوا والله عز وجل ناصركم على عدونا وعدوكم".