افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان"، لافتا الى سقوط "قذائف مدفعية بإتجاه اطراف بلدة ميس الجبل وحولا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.