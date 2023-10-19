الأسطول الخامس الأميركي: المدمرة "يو إس إس كارني" المزودة بصواريخ موجهة وصلت إلى الشرق الأوسط

أعلن الأسطول الخامس الأميركي، أن "المدمرة "يو إس إس كارني"، المزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط". وذكر الأسطول الخامس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إرسال المدمرة يأتي للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار في المياه الإقليمية".

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