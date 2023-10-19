الخارجية البريطانية نصحت بعدم السفر إلى لبنان وحثت مواطنيها على تسجيل وجودهم في البلاد

أعلنت ​السفارة البريطانية​ في ​بيروت​، "تحديث نصيحة السّفر إلى ​لبنان​، إذ تنصح وزارة الخارجيّة والتّنمية الآن بعدم السّفر إلى لبنان، وتشجّع المواطنين البريطانيّين الّذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التّجاريّة متاحة".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "إذا كنت مواطنًا بريطانيًّا مقيمًا في لبنان، فننصحك بتسجيل وجودك في البلاد، على الرّابط: https://www.register.service.csd.fcdo.gov.uk/lebanon-20231013/tell-the-uk-government-youre-in-lebanon للحصول على أحدث المستجدات في ما يخصّ الوضع في لبنان ونصائح السّفر".

وأكّدت السّفارة أنّ "على المواطنين البريطانيّين أن يبقوا يقظين وعلى اطّلاع بآخر التّطوّرات، وعليهم تجنّب أيّ تجمّعات أو مسيرات أو مواكب، واتّباع تعليمات السّلطات المحليّة"، لافتةً إلى "أنّنا نبقي نصائح السّفر الخاصّة بنا قيد المراجعة المستمرّة، والوضع لا يمكن التنبّؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار".

وذكرت أنّ "فريق العمل القنصلي يواصل تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيّين في لبنان على مدار السّاعة وطوال أيام الأسبوع. يُرجى الاتصال بالرقم 9611960800+ لأيّ استفسار".