أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أنّ "3500 قتيل وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأوّل الحالي، فيما ارتفع عدد الضّحايا في محافظات الضفة إلى 69".
وأشارت إلى أنّ "أكثر من 12 ألف مواطن أُصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1300".
وكانت قد أكّدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، خلال مؤتمر صحافي أمس، أنّ "الوضع في قطاع غزة بات كارثيًّا، وانقطاع المياه وعدم توفّر مستلزمات العناية الشّخصيّة، وعدم مواءمة منظومة الصّرف الصّحي وتدهور أجزاء كبيرة منها نتيجة العدوان، إضافةً إلى الاكتظاظ في مراكز الإيواء، يزيد مخاطر تفشّي الأمراض السارية بشكل يُنذر بكارثة صحيّة بكلّ معنى الكلمة".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 3569 قتيلا و13200 جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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