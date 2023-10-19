الصحة الفلسطينية: إسرائيل أنذرت حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة بينها مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن "الاحتلال الإسرائيلي أنذر حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة بينها مستشفى الشفاء".

وأعلنت الوزارة، أن "٣٥٠٠ شهيد على الأقل ونحو ١٢ ألف مصاب في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي"، مؤكدةً أن "أعداد الشهداء والجرحى تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره".

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط العشرات، وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 ضحية وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الضحايا في آخر 24 ساعة 678 شهيدا.