الرئاسة المصرية: قمة مصرية أردنية في القاهرة اليوم

أعلنت الرئاسة المصرية، عن عقد قمة ثنائية اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة.

كما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، عن "زيارة قصيرة إلى مصر سيقوم بها الملك عبد الله الثاني لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وتأتي القمة بين قبل يومين من قمة دولية دعت إليها مصر السبت في محاولة لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

فيما تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن شاحنات الخميس أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأميركي.