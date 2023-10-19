قوى الأمن عممت صورة موقوف نفذ عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الدّاخلي، عن قيام شخص مجهول الهويّة بعمليّات احتياليّة طالت عددًا من المواطنين، مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يوهم ضحاياه بأنّه مالك شركة عقارات وأنّه موقوف، وهو بحاجة إلى مبلغ من المال لدفع تعويض إلى عائلة شخص كان قد صدمه وتوفّي؛ وأنّه سيعيد لهم المبلغ فور خروجه من السّجن".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة الفنّيّة ومقاطعة المعلومات، تمّ الاشتباه بشخصين يُنفّذان هذه العمليّات، وهما: "ي. س." (من مواليد عام 1978، لبناني) و"ك. ن." (من مواليد عام 1998، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-10-10، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفهما".

وكشفت المديريّة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليّات نصب واحتيال عبر تطبيقات "​فايسبوك​" و"​إنستغرام​" و"​تيك توك​"، طالت العديد من المواطنين، من خلال إيهامهم بأنّه يملك شركة عقارات وهو موقوف في أحد قصور العدل نتيجة صدمه أحد الأشخاص ووفاته، وأنّه بحاجة للمال لدفع تعويض مادّي لعائلة "المتوفي"، ولدفع كفالة ماليّة لإخلاء سبيله؛ وأنّه سيعيد المبالغ الماليّة فور خروجه من السجن وتمكّنه من التّصرّف بممتلكاته".

وذكرت أنّه "اعترف أيضًا باستعانته بأحد أقاربه (الموقوف الثّاني) لاستلام الأموال من مكاتب تحويل الأموال، وذلك بعد تحويلها من قِبل الضّحايا، وأنّه قام بتزوير سندات تمليك ووكالات بيع بالاشتراك مع آخرين. كذلك، اعترف الثّاني بما نُسِبَ إليه".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورّطين آخرين"، لافتةً إلى أنّ "لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة صورة (ي. س.)، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعمال مماثلة، التّوجه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثُكنة المقر العام في ​الأشرفية​، أو الاتّصال على الرّقم 1788، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".