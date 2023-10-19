تحذير عاجل من جر مصر للحرب مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تحاول "جر رجل" مصر لتدخل عسكري.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن بايدن ألقى الكرة في ملعب مصر بتصريحاته حول السماح بإدخال المساعدات إلى سكان جنوب قطاع غزة دون غيرهم، منوها أن الجو العام "مكهرب" بسبب إهمال الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأردف أن هناك مطالبة بإجراء تحقيق دولي وإعلان نتيجة وتقديم المسؤولين عن قصف مستشفى المعمداني، لافتا إلى أن هناك حالة إحباط شديدة بين دول الأعضاء فى مجلس الأمن خصوصا الدول العربية والإسلامية.

وتابع: «القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالتحجج بممارسة حق الدفاع عن النفس، إسرائيل تحولت في هجومها على غزة من دفاع شرعي إلى عقاب جماعي، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وذكر أن الجامعة العربية في الأمم المتحدة ستعقد اجتماعًا بعد نصف ساعة؛ لدراسة فرص التحرك بعد رفض القرارين الروسي والبرازيلي بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.