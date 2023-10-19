شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شاحنة كبداية.. أول دفعة مساعدات إنسانية تدخل غزة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (أ ف ب)

أعلنت القاهرة وواشنطن الخميس، أنّ الرئيسين المصري عبد الفتّاح السيسي والأمريكي جو بايدن اتّفقا خلال مكالمة هاتفية على «إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام» الجمعة .

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إنّ السيسي تلقّى من بايدن «اتصالاً هاتفياً ركّز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تمّ الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، عبر معبر رفح بشكل مستدام».

وأضافت أنّ الاتفاق يلحظ «قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات».

ونقل البيان عن بايدن «إعرابه عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

ولم يحدّد البيان المصري متى سيبدأ دخول المساعدات للقطاع، لكنّه أتى بعيد إعلان بايدن أنّ السيسي وافق على السماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر رفح إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحفيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، حيث أبدى تضامنه مع تل ابيب بعد هجمات التي شنّتها حركة حماس في السابع من أكتوبر إنّ السيسي «وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية».

وأضاف خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا أثناء رحلة العودة إلى واشنطن أنّ هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة، لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج إلى تصليحات.

وأوضح بايدن أنّ الأمم المتّحدة ستوزّع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ دخول دفعة ثانية يتوقف على «كيف ستسير الأمور».

وكان من المقرّر أن يتوجّه بايدن من إسرائيل إلى الأردن الأربعاء لعقد قمّة رباعية مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني لكنّ هذه القمّة ألغيت بعد قصف طال مستشفى في غزة، وأثار غضباً عارماً في العالم العربي.