شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | رئيس الوزراء البريطاني يصل تل أبيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس، إلى تل أبيب، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما قال مكتب سوناك، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوغ، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وذكر مكتب سوناك أنه سيقدم تعازيه في الأرواح التي سقطت جراء التصعيد الأخير، كما سيحذر من خطر تفاقم الصراع في المنطقة بصورة أكبر.