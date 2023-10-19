شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع نظيره البريطاني وقف التصعيد في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

بحث وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الخميس، مع نظيره البريطاني جيمس كليڤرلي في القاهرة، تطورات الأحدث في قطاع غزة، ومحاولات خفض التصعيد والتهدئة، والتنسيق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع المحاصر.

ويقوم وزير الخارجية البريطاني بجولة إقليمية للتشاور مع نظرائه بشأن الأحداث في قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن المباحثات شهدت تبادلاً مستفيضاً وصريحاً لوجهات النظر والتقييمات حول الأزمة الراهنة، وسبل تجاوزها.

وأكد شكري لنظيره البريطاني ضرورة الدفع بجهود دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة والوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على أهمية النأي عن استهداف المدنيين التزاماً بتنفيذ أحكام القانون الدولي والإنساني، فضلاً عن تجنب مخاطر امتداد دوامة العنف وتوسيع رقعة الصراع لمناطق أخرى في المنطقة، حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وركز الوزيرين في مباحثاتهما على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، حيث كان هناك اتفاق على أهمية وأولوية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة في ظل الأزمة الراهنة، وأن يتم إنفاذها بشكل مستدام وآمن.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية بريطانيا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر على كافة المستويات، لخفض التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ومحاولة احتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية، لاسيما تنسيق الجهود الدولية، لإيصال المساعدات الإنسانية.