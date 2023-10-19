أستاذ في العلاقات الدولية: “بايدن” ينحاز للرواية الإسرائيلية بشأن قصف مستشفى المعمداني بسبب الانتخابات الأمريكية المقبلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأستاذ في العلاقات الدولية “طارق فهمي”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، انحاز إلى الرواية الإسرائيلية فيما يخص قصف مستشفى المعمداني بسبب الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن أمن إسرائيل هو أمر ليس فيه محل نزاع بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، لكن الخلاف يكمن في تعامل إدارة بايدن مع القضية الفلسطينية ومسألة إطلاق صراح الرهائن.

وأوضح أن الدول العربية كانت تأمل من إدارة بايدة أن تقوم بدور الوسيط لحل الأزمة الراهنة، لكن السياسات الأمريكية الداعمة لتل أبيب حالت دون تحقيق تفاهمات جدية على الأرض مما يعني استمرار الأزمة.