المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة لا يتحمل تأخير فتح معبر رفح لإدخال المساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية “أحمد المنظري”، أن الوضع في قطاع غزة لا يتحمل تأخير فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وبين أن قطاع غزة يعاني أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين.

وأوضح أن الوضع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار، بسبب نقص الإمدادات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى وإسعاف الجرحى.

وشدد على وجوب فتح معبر رفح الحدودي من أجل إيصال المساعدات الطبية اللازمة إلى المستشفيات في قطاع غزة لتستكمل مهامها الشاقة في معالجة المرضى والجرحى.